Abbandonato hanno tentato di avvelenarlo | Pablito ora è in canile e attende qualcuno di cuore

Un anno e già tante traversie per Pablito. Abbandonato in un paesino dell’entroterra, il piccolo si è ritrovato solo e senza qualcuno che si prenda cura di lui. Qualche giorno fa, alcuni passanti hanno trovato il cane in pessime condizioni e hanno capito che qualcuno aveva cercato di avvelenarlo. Ora Pablito è in un canile, in attesa di una famiglia disposta a dargli una seconda possibilità.

Un vero highlander, nonostante sia piccino è sempre riuscito a cavarsela. Ora però ha bisogno di un po’ di riposo, di qualcuno che lo ami davvero e che si prenda cura di lui Pablito ha solamente un anno ma in questi 12 mesi se l’è vista brutta. È stato prima abbandonato in un paesino dell'entroterra. Successivamente qualcuno ha tentato di avvelenarlo. Il tentativo era andato anche a buon fine ma, fortunatamente, Pablito è stato prontamente soccorso dal servizio veterinario se l'è cavata per un pelo. Come se non bastasse, ha contratto il parvo, ma ha superato anche questa. Un vero highlander, nonostante sia piccino è sempre riuscito a cavarsela.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su Pablito Cane

A Vibo Valentia, una bambina di due anni è deceduta dopo aver rischiato di soffocare, probabilmente ingerendo un wurstel.

Dopo mesi trascorsi in casa con una famiglia che lo ha accolto e curato, Ravi arriva in canile.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Pablito Cane

Argomenti discussi: Tentato furto da 450 euro al discount, identificati grazie a un dipendente; Controlli straordinari a San Prospero, posti di blocco e verifiche nei locali; Kevin Feige ha abbandonato Spider-Man: Brand New Day in favore degli Avengers?; Mamma e figlia abbandonano i rifiuti insieme, poi provano a scaricarsi la colpa a vicenda: multa da 7mila euro.

Abbandonato davanti all’ospedale di Magenta, aveva appena tentato un furto in villa ed è stato accoltellato dal proprietarioIl giallo dell’uomo ferito lasciato davanti all’ospedale di Magenta, scoperto questa mattina, ha trovato nel corso delle ore una drammatica spiegazione. ilnotiziario.net

Tentato furto da 450 euro al discount, identificati grazie a un dipendenteLa prontezza dei dipendenti del discount Lidl di Garlasco non ha solo permesso di evitare che due persone rubassero 450 euro di spesa, ma ha anche aiutato i carabinieri a denunciare i presunti ... laprovinciapavese.gelocal.it

Ha tentato il suicidio in carcere il giovane cingalese autore dell'omicidio di Michelle Causo, la 17enne di Roma uccisa a coltellate il 28 giugno 2023 nel quartiere Primavalle, dove abitava, e il cui corpo venne abbandonato in un carrello della spesa. Il ventenne - facebook.com facebook

Usato per 3 anni come ornamento da giardino, il cane Nelly è stato abbandonato perché “tenta la fuga” @fulviocerutti @LaStampa x.com