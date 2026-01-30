Abbandonato hanno tentato di avvelenarlo | Pablito ora è in canile e attende qualcuno di cuore
Un anno e già tante traversie per Pablito. Abbandonato in un paesino dell’entroterra, il piccolo si è ritrovato solo e senza qualcuno che si prenda cura di lui. Qualche giorno fa, alcuni passanti hanno trovato il cane in pessime condizioni e hanno capito che qualcuno aveva cercato di avvelenarlo. Ora Pablito è in un canile, in attesa di una famiglia disposta a dargli una seconda possibilità.
Un vero highlander, nonostante sia piccino è sempre riuscito a cavarsela. Ora però ha bisogno di un po’ di riposo, di qualcuno che lo ami davvero e che si prenda cura di lui Pablito ha solamente un anno ma in questi 12 mesi se l’è vista brutta. È stato prima abbandonato in un paesino dell'entroterra. Successivamente qualcuno ha tentato di avvelenarlo. Il tentativo era andato anche a buon fine ma, fortunatamente, Pablito è stato prontamente soccorso dal servizio veterinario se l'è cavata per un pelo. Come se non bastasse, ha contratto il parvo, ma ha superato anche questa. Un vero highlander, nonostante sia piccino è sempre riuscito a cavarsela.🔗 Leggi su Chietitoday.it
