Bimba di 2 anni muore soffocata da un wurstel | per un' ora hanno tentato di rianimarla

A Vibo Valentia, una bambina di due anni è deceduta dopo aver rischiato di soffocare, probabilmente ingerendo un wurstel. Nonostante un tentativo di rianimazione durato circa un’ora, i soccorritori non sono riusciti a salvarla. La procura ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Tragedia a Vibo Valentia dove una bimba di due anni è morta dopo essersi soffocata, forse mangiando un wurstel. L'episodio è successo nella tarda mattinata di oggi. La piccola ha ingerito l'alimento è andato ad ostruire le vie respiratorie. L'indagine Non riuscendo a superare la crisi, i genitori l'hanno immediatamente trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Vibo Valentia dove la bimba è arrivata in arresto cardiaco. I medici hanno provato in tutti i modi a rianimarla per circa un'ora ma purtroppo senza successo. Sull'accaduto è attesa nelle prossime ore l'apertura di una indagine. 🔗 Leggi su Leggo.it

