a propaganda live i genitori di giulio regeni

Stasera, a Propaganda Live, Diego Bianchi torna con una puntata dedicata ai genitori di Giulio Regeni. Il programma di La7 affronta di nuovo temi di attualità, mescolando analisi, satira e impegno civile. In apertura, si parlerà delle recenti iniziative dei familiari di Regeni, che continuano a chiedere verità e giustizia per il loro figlio, svelando un’attenzione ancora viva sulla vicenda.

Diego Bianchi torna questa sera, venerdì 30 gennaio, con un nuovo appuntamento di Propaganda Live, il programma della prima serata di La7 che racconta e analizza l’attualità con uno sguardo che unisce approfondimento giornalistico, satira e racconto civile. Anticipazioni e ospiti del 30 gennaio 2026. A dieci anni dalla morte di Giulio Regeni, saranno ospiti in studio Paola Deffendi e Claudio Regeni, genitori di Giulio, anche in occasione dell’arrivo nelle sale di un documentario che ricostruisce la verità giudiziaria sul sequestro e sulle torture del ricercatore italiano. Un momento di memoria e impegno civile che riporta al centro una vicenda simbolo della lotta per la verità e per i diritti umani. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, i suoi genitori ribadiscono l’importanza di cercare verità e giustizia, mantenendo vivo il ricordo del ricercatore italiano.

A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, un nuovo documentario ripercorre la sua vicenda, offrendo testimonianze attente e riflessioni sulla sua storia.

