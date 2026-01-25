Giulio Regeni un documentario a 10 anni dall’omicidio I genitori | Grazie a chi l' ha salvato dall’oblio

A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, un nuovo documentario ripercorre la sua vicenda, offrendo testimonianze attente e riflessioni sulla sua storia. I genitori esprimono gratitudine a chi ha contribuito a mantenere vivo il ricordo di Giulio, auspicando che la memoria possa contribuire alla ricerca della verità e alla giustizia. Un’occasione per ricordare un episodio cruciale della nostra storia recente.

Era il 25 gennaio 2016 quando Giulio Regeni scomparve al Cairo, in Egitto. Qualche giorno dopo, il corpo del ricercatore 28enne fu ritrovato senza vita sul ciglio di un’autostrada. Dieci anni dopo, con il processo ancora una volta sospeso nell’ottobre 2025, la sua morte non è ancora stata chiarita. La storia viene ripercorsa in un documentario che raccoglie anche le testimonianze dei genitori Paola e Claudio. Il documentario dedicato a Giulio Regeni Le parole dei genitori Paola e Claudio 10 anni dopo, l’omicidio è ancora un mistero Il documentario dedicato a Giulio Regeni Fiumicello Villa Vicentina, il paese d’origine di Giulio Regeni, in provincia di Udine, a lui dedica l’evento Parole, immagini e musica per Giulio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Giulio Regeni, un documentario a 10 anni dall’omicidio. I genitori: “Grazie a chi ha l'ha salvato dall’oblio”A dieci anni dall’omicidio di Giulio Regeni, un nuovo documentario ne ricostruisce la vicenda, offrendo testimonianze dei genitori e approfondimenti sulla sua vita e le circostanze della morte.

Dieci anni fa fu rapito Giulio Regeni. La famiglia: "Grazie a chi ha evitato l'oblio"Sono trascorsi dieci anni dal rapimento di Giulio Regeni, avvenuto il 25 gennaio 2016 in Egitto.

Tutto il male del mondo sul volto di Giulio Regeni, sequestrato e ucciso 10 anni fa. La verità giudiziaria in un documentarioIl film diretto da Simone Manetti per la prima volta affida il racconto direttamente alla voce dei genitori del giovane ricercatore e della loro avvocata Alessandra Ballerini ... open.online

Erano le 19 e 41 del 25 gennaio 2016 quando Giulio Regeni mandò il suo ultimo messaggio dal Cairo. Da quel momento nessuna notizia fino al ritrovamento del suo corpo senza vita, il 3 febbraio successivo. Era lungo l'autostrada che porta ad Alessandria. C - facebook.com facebook

Sono passati dieci anni dal rapimento e dalla morte di Giulio Regeni. Dieci anni di indagini e depistaggi, di mancate collaborazioni da parte dell’Egitto e di mancate risposte. E noi, oggi come allora, non smetteremo di chiedere verità e giustizia x.com