Distretto bufalino dell’Agro Pontino a un punto di svolta

Il Distretto bufalino dell’Agro Pontino si avvicina a una fase di sviluppo significativa. Con una popolazione di circa 93.000 capi, questa zona rappresenta un elemento centrale nella bufalicoltura italiana. L’istituzione di un distretto agroalimentare dedicato ai prodotti bufalini mira a valorizzare e consolidare la tradizione locale, favorendo pratiche sostenibili e una maggiore competitività sul mercato nazionale e internazionale.

Con 93mila capi, l'agro pontino è un pilastro della bufalicoltura italiana e ora l'idea del "Distretto agroalimentare per i prodotti derivati bufalini dell'Agro Pontino" diventa sempre più reale. Il progetto, presentato ufficialmente lo scorso novembre da Pontinia, come Comune capofila e in.

PONTINIA - L'iter per l'approvazione dello statuto e per la costituzione del nuovo Distretto Bufalino dell'Agro Pontino è ormai avviato, gli 11 Comuni soci fondatori provvederanno entro il 31 gennaio alla presa d'atto definitiva. Altri partner: allevatori, Università d - facebook.com facebook

