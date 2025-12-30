Sagra del Cappelletto Ferrarese e Sapori di Feste | a Pontinia un week end di degustazioni

A Pontinia si svolge un fine settimana dedicato alla cucina tradizionale con la Sagra del Cappelletto Ferrarese e Sapori di Feste. Due giorni di degustazioni e incontri per riscoprire le specialità della cucina locale e delle festività, valorizzando i sapori radicati nella tradizione. Un’occasione per vivere un momento di incontro e scoperta delle radici gastronomiche del territorio.

Arrivano a Pontinia due giorni che celebrano le tradizioni culinarie dei coloni arrivati a bonificare l'agro pontino ormai diventate nostre con la Sagra del Cappelletto Ferrarese, arricchita quest'anno dalla manifestazione Sapori di Feste.Sabato 3 e domenica 4 gennaio piazza Indipendenza sarà.

