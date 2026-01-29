Beatrice Borromeo contro il dress code | alle sfilate di Parigi sfoggia i jeans

Beatrice Borromeo ha deciso di sfidare le regole del dress code alle sfilate di moda. Per l’evento Haute Couture di Dior a Parigi, ha scelto di indossare un semplice paio di jeans, lasciando da parte gli abiti più formali e sofisticati previsti di solito per queste occasioni. La sua scelta ha attirato l’attenzione, creando ?? polemica tra chi apprezza il suo stile più naturale e chi invece preferisce la tradizione delle passerelle.

Beatrice Borromeo si è ribellata alle classiche regole di dress code "da sfilata". Per lo show Haute Couture di Dior che si è tenuto a Parigi ha indossato i jeans minimal e casual.

