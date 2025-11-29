Milano Cortina 2026 | parte da Brescia il treno di cioccolato più lungo del mondo

Bresciatoday.it | 29 nov 2025

È stato svelato Winter Games Express, l’ambizioso progetto internazionale che punta a realizzare il treno di cioccolato più lungo del mondo: un’opera lunga 52 metri e dal peso di 23 quintali, che sarà esposta dal 25 al 27 gennaio 2026 a Milano, a Palazzo Lombardia. E non solo record: nato dalla. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

