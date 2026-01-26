A Milano, in piazza Città di Lombardia, è arrivato il treno di cioccolato più lungo al mondo, riconosciuto dal Guinness dei Primati. Con una lunghezza di 55,27 metri e composto da 23 vagoni, rappresenta un’installazione unica nel suo genere. Esso ospita 28 quintali di cioccolato ed è visibile sotto Palazzo Lombardia, sede del consiglio regionale, offrendo un’occasione per ammirare un’opera di grande interesse gastronomico e culturale.

Un treno di cioccolato da Guinness World Records a Milano, in piazza Città di Lombardia. È entrato nel Guinness con i suoi 55,27 metri di lunghezza per 23 vagoni e 28 quintali di peso: è il treno di cioccolato più lungo del mondo ed è esposto a Milano sotto Palazzo Lombardia, sede del consiglio regionale. Il progetto è stato ideato da maestri pasticceri italiani e maltesi, affiancati da giovani studenti delle scuole e dei centri di formazione professionale. Per realizzarlo ci hanno lavorato 60 pasticceri di Bergano, Brescia e Malta per trenta giorno di lavoro. Il treno di cioccolato più lungo a Milano Evento solidale per le Olimpiadi della Cultura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il treno di cioccolato più lungo del mondo è arrivato a Milano: 23 vagoni e 28 quintali di bontà

A Milano si avvicina un evento originale in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: il tentativo di stabilire un record Guinness con il treno di cioccolato più lungo del mondo.

