Israele e Hamas sembrano aver trovato un punto di accordo: a Gaza, i morti ufficiali superano ormai i 70 mila. La notizia mette in crisi chi ancora nega la portata del conflitto, soprattutto tra i critici che minimizzano i numeri. Per la prima volta, anche fonti israeliane riconoscono una cifra così alta, lasciando aperto il dibattito sulle responsabilità e sulla realtà sul campo. La notizia si diffonde tra le fila di chi ha sempre negato l’entità delle vittime, creando scompiglio tra chi aveva minimizzato la tragedia.

Chissà se proveranno finalmente un po’ di imbarazzo i vari sedicenti “liberali” nell’apprendere che anche l’Idf, per la prima volta, come riportato da vari media israeliani (non solo l’anti-governativo Ha a retz ma anche Jerusalem Post, Times of Israel e altri), che circa 70.000 persone sono morte durante l’Operazione Spade di Ferro nella Striscia di Gaza. Certo, le Forze di Difesa Israeliane contestano al contempo la percentuale di morti civili dichiarata dalle Nazioni Unite e sottolineando che, a loro dire, “nessuna persona sana è morta di fame”; tuttavia, è indubbio che si tratta di un’ammissione estremamente significativa sotto vari punti di vista. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Israele d’accordo con Hamas: a Gaza i morti sono almeno 70 mila. Imbarazzo per i negazionisti da salotto

