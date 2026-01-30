A Boston nessuno ha comprato un biglietto per il nuovo documentario su Melania Trump. La pellicola, intitolata semplicemente

Il nuovo documentario su Melania Trump, intitolato semplicemente Melania, si preannuncia come un clamoroso insuccesso al botteghino nella sua prima settimana di programmazione. Un risultato particolarmente imbarazzante se si considera che gli studi Mgm di Amazon hanno investito decine di milioni di dollari per realizzarlo e promuoverlo, confidando in un successo che ora appare sempre più improbabile. Le previsioni per il primo weekend nelle sale, infatti, parlano di incassi attorno ai 3 milioni di dollari, con stime ottimistiche che arrivano a 5 milioni e proiezioni pessimistiche che si fermano a un solo milione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - A Boston nessuno ha comprato un biglietto: il flop del doc su Melania terrorizza la Casa Bianca

Approfondimenti su Boston Documentario

La Casa Bianca è preoccupata per il nuovo documentario su Melania Trump.

Il film su Melania Trump ha scatenato polemiche negli Stati Uniti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Boston Documentario

Argomenti discussi: I migliori supplier Web a Boston, Massachusetts; Rose Ruiz e la grande menzogna alla Maratona di Boston; Caterina Caselli: Nessuno mi può giudicare? Non mi piaceva. Nacque mio figlio e smisi di cantare, ma con la mia etichetta ho vinto...; Perché il record di Josh Hoey sugli 800 metri è stato semplicemente mostruoso: resisteva da 30 anni.

Steve Witkoff, inviato speciale della Casa Bianca, ha annunciato che a Gaza si è entrati nella fase due. x.com

Steve Witkoff, inviato speciale della Casa Bianca, ha annunciato che a Gaza si è entrati nella fase due. - facebook.com facebook