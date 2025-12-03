Maria Freddo festeggia 108 anni E' lei la più anziana di Osimo ed una delle più longeve delle Marche

Anconatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Fondazione Bambozzi è stato celebrato un compleanno davvero speciale questa mattina. Maria Freddo ha raggiunto il traguardo dei 108 anni, confermandosi la donna più anziana di Osimo e tra le più longeve di tutte le Marche. A festeggiarla, oltre a familiari, ospiti e personale, anche la. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

maria freddo festeggia 108 anni e lei la pi249 anziana di osimo ed una delle pi249 longeve delle marche

© Anconatoday.it - Maria Freddo festeggia 108 anni. E' lei la più anziana di Osimo ed una delle più longeve delle Marche

Leggi anche questi approfondimenti

maria freddo festeggia 108Maria Freddo compie 108 anni: festa alla Fondazione Bambozzi per l'ultracentenaria di Osimo - Alla Fondazione Bambozzi è stato celebrato un compleanno davvero speciale questa mattina 3 dicembre: Maria Freddo ha raggiunto il traguardo dei 108 anni, confermandosi la ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Maria Freddo Festeggia 108