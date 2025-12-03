Maria Freddo festeggia 108 anni E' lei la più anziana di Osimo ed una delle più longeve delle Marche
Alla Fondazione Bambozzi è stato celebrato un compleanno davvero speciale questa mattina. Maria Freddo ha raggiunto il traguardo dei 108 anni, confermandosi la donna più anziana di Osimo e tra le più longeve di tutte le Marche. A festeggiarla, oltre a familiari, ospiti e personale, anche la. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Oggi 28 di novembre 2025 il comitato orti Buccinasco, con il freddo prepara i prodotti dell'orto solidale, da consegnare alla caritas maria madre della chiesa di Buccinasco, che doneranno ai bisognosi. - facebook.com Vai su Facebook
Maria Freddo compie 108 anni: festa alla Fondazione Bambozzi per l'ultracentenaria di Osimo - Alla Fondazione Bambozzi è stato celebrato un compleanno davvero speciale questa mattina 3 dicembre: Maria Freddo ha raggiunto il traguardo dei 108 anni, confermandosi la ... Riporta msn.com