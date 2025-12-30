Milan senti Cafù su Modric | A 40 anni fa ancora la differenza Incarna il leader che serviva alla squadra

L'ex terzino di Milan e Roma, Marcos Cafù, ha commentato le prestazioni di Luka Modric, sottolineando come a 40 anni il centrocampista del Diavolo continui a fare la differenza. In un’intervista a Tuttosport, Cafù ha evidenziato il ruolo di Modric come leader essenziale per la squadra, dimostrando come l’esperienza possa ancora influenzare significativamente il gioco e la crescita del team.

