Milan senti Cafù su Modric | A 40 anni fa ancora la differenza Incarna il leader che serviva alla squadra
L'ex terzino di Milan e Roma, Marcos Cafù, ha commentato le prestazioni di Luka Modric, sottolineando come a 40 anni il centrocampista del Diavolo continui a fare la differenza. In un’intervista a Tuttosport, Cafù ha evidenziato il ruolo di Modric come leader essenziale per la squadra, dimostrando come l’esperienza possa ancora influenzare significativamente il gioco e la crescita del team.
Pagina 1 | Milan, senti Modric: "Non possiamo essere soddisfatti della mediocrità". Poi benedice Leao - L'ex Real Madrid nella giornata di lunedì è arrivato in Italia, ha firmato ed è stato ufficializzato. corrieredellosport.it
Milan-Bologna, Modric illumina San Siro. Allegri: "Luka meraviglioso"- Maignan e Pavlovic ko - Moviola: "Su Nkunku c'era rigore e rosso per Lukumi" - “Modric è un giocatore straordinario, è un piacere vederlo giocare, è un ragazzo veramente umile. affaritaliani.it
Il Milan di Allegri affonda a Londra: poker Chelsea, Coubis autogol e rosso in 18', esordio Modric - 1 dall'amichevole di Stamford Bridge contro i neo campioni del mondo del Chelsea. tuttosport.com
#Milan, senti #Lewandowski: "Ho ancora tanti obiettivi. Non sto pensando a quale strada percorrere in futuro..." #SempreMilan x.com
