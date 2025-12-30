Milan senti Cafù su Modric | A 40 anni fa ancora la differenza Incarna il leader che serviva alla squadra

Da pianetamilan.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex terzino di Milan e Roma, Marcos Cafù, ha commentato le prestazioni di Luka Modric, sottolineando come a 40 anni il centrocampista del Diavolo continui a fare la differenza. In un’intervista a Tuttosport, Cafù ha evidenziato il ruolo di Modric come leader essenziale per la squadra, dimostrando come l’esperienza possa ancora influenzare significativamente il gioco e la crescita del team.

L'ex terzino di Milan e Roma Marcos Cafù è stato intervistato dal quotidiano 'Tuttosport': ecco le sue dichiarazioni su Luka Modric, centrocampista del Diavolo già leader della squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan senti caf249 su modric a 40 anni fa ancora la differenza incarna il leader che serviva alla squadra

© Pianetamilan.it - Milan, senti Cafù su Modric: “A 40 anni fa ancora la differenza. Incarna il leader che serviva alla squadra”

Leggi anche: Milan, senti Seba Rossi: “Maignan fa la differenza. È ancora più leader. Sul rinnovo …”

Leggi anche: Serginho su Modric: “Un campione come lui fa la differenza. Al Milan ha portato…”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Pagina 1 | Milan, senti Modric: "Non possiamo essere soddisfatti della mediocrità". Poi benedice Leao - L'ex Real Madrid nella giornata di lunedì è arrivato in Italia, ha firmato ed è stato ufficializzato. corrieredellosport.it

Milan-Bologna, Modric illumina San Siro. Allegri: "Luka meraviglioso"- Maignan e Pavlovic ko - Moviola: "Su Nkunku c'era rigore e rosso per Lukumi" - “Modric è un giocatore straordinario, è un piacere vederlo giocare, è un ragazzo veramente umile. affaritaliani.it

Il Milan di Allegri affonda a Londra: poker Chelsea, Coubis autogol e rosso in 18', esordio Modric - 1 dall'amichevole di Stamford Bridge contro i neo campioni del mondo del Chelsea. tuttosport.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.