3,3 milioni ai familiari dei rapinatori uccisi | il gioielliere di La Morra verso il pignoramento delle case

Il gioielliere di La Morra, Mario Roggero, rischia di perdere la casa dopo la richiesta di risarcimento di 3,3 milioni ai familiari dei rapinatori uccisi nel 2021. La vittima di quella sparatoria, avvenuta durante un inseguimento, potrebbe ora trovarsi di fronte a un pignoramento. La vicenda ha riaperto il dibattito sulla legittimità delle azioni del commerciante in quei momenti.

Caso Roggero: maxi risarcimento chiesto dopo la sparatoria del 2021. Un conto salatissimo che rischia di travolgere Mario Roggero, il gioielliere di La Morra (Cuneo) che il 28 aprile 2021 inseguì e uccise due rapinatori dopo una rapina nel suo negozio. I familiari delle vittime hanno chiesto un risarcimento complessivo di 3,3 milioni di euro, una cifra definita “astronomica” dagli stessi legali della difesa. Il tribunale ha già stabilito una provvisionale esecutiva di 780 mila euro, che Roggero ha iniziato a pagare. Ma ora il rischio è concreto: pignoramenti e perdita degli immobili. La rapina e gli spari: cosa accadde a Grinzane Cavour. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Mario Roggero, il gioielliere di 71 anni di Grinzane Cavour, si trova di nuovo sotto i riflettori.

