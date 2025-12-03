10eLotto ad Avellino vinti 30mila euro
Festeggia la Campania con il 10eLotto. Nel concorso di martedì 2 dicembre 2025, come riporta Agipronews, sono stati infatti vinti 90mila euro nella regione, così distribuiti: 60mila euro - colpo più alto di giornata - in via Eduardo De' Filippis a Cava De' Tirreni, in provincia di Salerno, grazie. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Ha fermato il furgone che stava guidando su una piazzola di sosta dell'A16 Napoli-Canosa, nel territorio della provincia di #Avellino, e ha tentato di strangolare la moglie che sedeva accanto insieme al loro bambino di tre anni. E' intervenuta quindi una pattugli - facebook.com Vai su Facebook
10eLotto, in Campania vinti 90mila euro tra Cava de' Tirreni e Avellino - Nel concorso di martedì 2 dicembre 2025, come riporta Agipronews, sono stati infatti vinti 90mila euro nella regione, così distribuiti: 60mila euro - Segnala msn.com
10eLotto, a Potenza colpo da 30mila euro. Con pochi euro indovina 6 numeri con Oro e doppio Oro - La dea bendata bacia un fortunato giocatore a Potenza, che con una giocata di pochi euro è riuscito a portarsi a casa ben 30mila euro. melandronews.it scrive
Lotto e 10eLotto: a Pratola Serra (AV) vinti 100.000 euro - 500 abitati in provincia di Avellino, la vincita più alta ottenuta nell'ultimo weekend tra Lotto e 10eLotto. Segnala agimeg.it