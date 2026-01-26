Chi è Yerin Ha l' attrice che interpreta Sophie in Bridgerton 4 e dove l' abbiamo già vista

Yerin Ha è un’attrice statunitense di origini coreane, nota per il suo ruolo di Sophie Beckett nella quarta stagione di Bridgerton. Prima di questa serie, ha partecipato a vari progetti televisivi e cinematografici, distinguendosi per la sua versatilità e presenza scenica. Il suo talento le ha permesso di emergere nel panorama internazionale, consolidando la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Tutto sull'attrice australiana protagonista femminile del quarto capitolo di Bridgerton (e interesse amoroso di Benedict) Yerin Ha è la nuova protagonista femminile di Bridgerton. Nel quarto capitolo della serie Netflix, creata da Shonda Rhymes, la giovane attrice interpreta il personaggio di Sophie Beckett, interesse amoroso di Benedict Bridgerton, secondogenito della famiglia al centro del quarto capitolo della serie. In Bridgerton 4, Yerin veste i panni di una misteriosa e affascinante dama mascherata vestita d'argento da cui Benedict Beridgerton è subito ossessionato per la sua bellezza ma, soprattutto, per la sua intelligenza e preparazione.🔗 Leggi su Today.it

Chi è Yerin Ha? L'attrice coreano-australiana che interpreta Sophie nella stagione 4 di BridgertonBenedict Bridgerton (Luke Thompson) ha finalmente trovato il suo grande amore: si chiama Sophie ed è interpretata dall’attrice Yerin Ha. A dare la notizia è stato Variety, che ha annunciato il casting ... elle.com

Yerin Ha, la protagonista di Bridgerton 4, ha raccontato di aver ricevuto un messaggio privato su Instagram da parte di Simone Ashley dopo essere stata scelta per il ruolo di Sophie. "Mi ha scritto 'Sono qui per te se hai bisogno'", ha dichiarato l'attrice. Signore - facebook.com facebook