Wilander fa la lezione Djokovic | Non dovrebbe dirlo Nole non la prende benissimo

Da fanpage.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Novak Djokovic risponde a muso duro alle critiche di Mats Wilander. Il tennista serbo non le manda a dire, commentando seccato le parole dell’ex giocatore svedese. Wilander aveva fatto alcune osservazioni sul suo modo di parlare, ma Djokovic non le ha prese bene, accentuando la tensione tra i due.

Novak Djokovic ha risposto in maniera tagliente alle parole di Mats Wilander sul suo conto: i suoi consigli non sono ben accetti.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Djokovic Wilander

Musetti si ritira sul più bello contro Djokovic, Nole colpito: “Doveva vincere lui, stasera pregherò”

Lorenzo Musetti si è ritirato durante il match contro Novak Djokovic, mentre era in vantaggio 6-4, 6-3 nei quarti degli Australian Open.

“Va fa Napoli!”, quando in Friends nacque la versione “pulita” del “vaffa” italiano

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.