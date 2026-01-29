Wilander fa la lezione Djokovic | Non dovrebbe dirlo Nole non la prende benissimo
Novak Djokovic risponde a muso duro alle critiche di Mats Wilander. Il tennista serbo non le manda a dire, commentando seccato le parole dell’ex giocatore svedese. Wilander aveva fatto alcune osservazioni sul suo modo di parlare, ma Djokovic non le ha prese bene, accentuando la tensione tra i due.
Novak Djokovic ha risposto in maniera tagliente alle parole di Mats Wilander sul suo conto: i suoi consigli non sono ben accetti.🔗 Leggi su Fanpage.it
