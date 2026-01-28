Musetti si ritira sul più bello contro Djokovic Nole colpito | Doveva vincere lui stasera pregherò

Lorenzo Musetti si è ritirato durante il match contro Novak Djokovic, mentre era in vantaggio 6-4, 6-3 nei quarti degli Australian Open. L’italiano ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un infortunio, tra le proteste di Djokovic che sperava di proseguire. Il serbo ha commentato: “Doveva vincere lui, stasera pregherò”. Un colpo duro per Musetti, che stava giocando un ottimo match, e per gli appassionati italiani.

