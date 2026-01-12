Referendum sulla giustizia | si vota il 22 e 23 marzo anche per le suppletive

Il 22 e 23 marzo si svolgeranno le votazioni per il referendum sulla riforma della giustizia, deciso dal Consiglio dei ministri. La consultazione coinvolge anche le elezioni suppletive, offrendo ai cittadini l’opportunità di esprimersi su una delle questioni più discusse del settore. La partecipazione è importante per contribuire al dibattito e alla definizione delle future politiche in materia giudiziaria.

Decisa dal Consiglio dei ministri la data del referendum per dire sì o no alla riforma della Giustizia: la consultazione si svolgerà domenica 22 e lunedì 23 marzo. Nella stessa data si voterà anche per le elezioni suppletive. Parliamo di elezioni che si tengono in Italia nel corso degli anni per. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Referendum giustizia, quando si vota? Il Cdm indica le date: 22 e 23 marzo. Alle urne anche per le suppletive Leggi anche: Referendum sulla giustizia e suppletive, al voto il 22 e 23 marzo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Referendum Giustizia 2026, ipotesi voto il 22 marzo: protesta comitato firme; Referendum: voto 22 e 23 marzo. Comitati del no pronti ai ricorsi; Il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura ordinaria. Opinioni a confronto.; Referendum sulla giustizia, ecco la risposta a Meloni del Comitato del No. Referendum giustizia, quando si vota? Il Cdm indica le date: 22 e 23 marzo. Alle urne anche per le suppletive - Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha deciso di indicare domenica 22 e lunedì 23 marzo come date del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. ilmattino.it

Referendum giustizia, a Firenze la sinistra garantista sposa il Sì. Morando: "Distinguiamo la riforma dal colore politico" x.com

Giuseppe Conte (M5S): "Referendum Giustizia, la riforma serve solo a chi l'ha proposta" #REFERENDUMGIUSTIZIA #referendum #riformagiustizia #M5S #GiuseppeConte #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/giuseppe-conte-m5s-referendum-giustizi - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.