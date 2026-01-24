Nordio a Udine per il sì al referendum giustizia | Non è una riforma contro qualcuno

Il ministro Nordio si è recato a Udine per sostenere il sì al referendum sulla giustizia, sottolineando che la proposta non mira a colpire alcun soggetto. Ricordando l'articolo 104 della Costituzione, ha evidenziato l'importanza dell’indipendenza della magistratura e la distinzione tra funzioni requirente e giudicante. Un intervento che mira a chiarire gli obiettivi della riforma e il suo rispetto per l’autonomia dei poteri giudiziari.

"Ribadisco che l'articolo 104 della nostra Costituzione stabilisce chiaramente che la magistratura si divide in requirente e giudicante ed è autonoma e indipendente da qualsiasi altro potere". Lo ha affermato all'auditorium delle Grazie il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in occasione.

