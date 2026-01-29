Volantini per segnalare i professori di sinistra Il sindaco Isola | La scuola sia luogo libero e pluralista

Una polemica scuote Faenza dopo che alcuni volantini sono comparsi all’esterno di una scuola. Nei volantini si segnalano alcuni insegnanti come “professori di sinistra”. Il sindaco Isola si è subito pronunciato, ribadendo che la scuola deve essere un luogo libero e aperto a tutti, senza etichette o discriminazioni. La vicenda ha diviso gli studenti e i genitori, con alcuni che chiedono più rispetto e altri che difendono la libertà di espressione. La scuola, intanto, resta al centro di discussioni sempre più accese.

