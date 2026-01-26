Polemica a scuola per i volantini che invitano a segnalare i professori di sinistra

Il Partito Democratico di Bergamo, insieme ai Giovani Democratici e al Pd cittadino, esprime preoccupazione per i volantini diffusi dall’organizzazione studentesca ‘Azione Universitaria’ di Fratelli d’Italia, che invitano gli studenti a segnalare i docenti di orientamento politico di sinistra. La vicenda solleva questioni sul rispetto del pluralismo e della libertà di insegnamento nelle scuole e nelle università.

Il Partito Democratico bergamasco insieme ai Giovani Democratici di Bergamo e al Pd cittadino si dichiarano “preoccupati e profondamente indignati dai volantini affissi dall’organizzazione studentesca ‘Azione Universitaria’ legata a Fratelli d’Italia che invitano le studentesse e gli studenti a segnare i docenti di ‘sinistra’”. “Siamo di fronte a un atto intimidatorio gravissimo e inaccettabile, che nulla ha a che vedere con il miglioramento della scuola o dell’università – dichiara il segretario provinciale del Partito Democratico di Bergamo, Gabriele Giudici -. Invitare a segnalare docenti sulla base di presunti orientamenti politici significa alimentare un clima di sospetto e di pressione ideologica che colpisce direttamente la libertà di insegnamento e i principi fondamentali della nostra democrazia”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

polemica scuola

Recentemente, a Bergamo sono stati affissi volantini da parte di Azione Universitaria, organizzazione studentesca legata a Fratelli d’Italia, che invitano gli studenti a segnalare i docenti di orientamento politico di sinistra.

selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento

polemica scuola

Valditara e la circolare per i metal detector a scuola. È polemica: inutile mettere alunni in gabbia; Iscrizione scuola e contributo volontario, esplode la polemica; Da Faccetta nera nella sua scuola alla nomina ai musei d'Abruzzo fatta da Giuli: è polemica per la preside candidata (e non eletta) con FdI. Il Pd: Ricompensa politica; Studenti in Dad durante le Olimpiadi: monta la polemica.

