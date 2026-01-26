Università i volantini che invitano a segnalare i professori di sinistra | polemica

Recentemente, a Bergamo sono stati affissi volantini da parte di Azione Universitaria, organizzazione studentesca legata a Fratelli d’Italia, che invitano gli studenti a segnalare i docenti di orientamento politico di sinistra. La vicenda ha suscitato reazioni da parte del Partito Democratico e dei Giovani Democratici, che esprimono preoccupazione e indignazione. La discussione evidenzia le tensioni nel contesto universitario e il ruolo del clima politico nelle scuole superiori.

Il Partito Democratico bergamasco insieme ai Giovani Democratici di Bergamo e al Pd cittadino si dichiarano "preoccupati e profondamente indignati dai volantini affissi dall'organizzazione studentesca 'Azione Universitaria' legata a Fratelli d'Italia che invitano le studentesse e gli studenti a segnare i docenti di 'sinistra'". "Siamo di fronte a un atto intimidatorio gravissimo e inaccettabile, che nulla ha a che vedere con il miglioramento della scuola o dell'università – dichiara il segretario provinciale del Partito Democratico di Bergamo, Gabriele Giudici -. Invitare a segnalare docenti sulla base di presunti orientamenti politici significa alimentare un clima di sospetto e di pressione ideologica che colpisce direttamente la libertà di insegnamento e i principi fondamentali della nostra democrazia".

