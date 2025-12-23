la giudice blocca il matrimonio e chiede una perizia medica per vittorio sgarbi

Si allontana la decisione definitiva della giudice Paola Scorza sulla nomina o meno di un amministratore di sostegno per Vittorio Sgarbi. Il matrimonio più volte annunciato con Sabrina Colle di fatto viene bloccato in attesa di una perizia medica. La giudice, infatti, ha rigettato in parte la richiesta della figlia Evelina “per quanto concerne la cura, la salute e l’ordinaria gestione patrimoniale” apparendo “in grado di gestire dette situazioni con il supporto della compagine familiare che lo sostiene e lo coadiuva per sua volontà”. È quanto si legge nel provvedimento della giudice del tribunale di Roma, di cui Repubblica è in possesso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

