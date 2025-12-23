La giudice blocca il matrimonio e chiede una perizia medica per Vittorio Sgarbi

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si allontana la decisione definitiva della giudice  Paola Scorza  sulla nomina o meno di un amministratore di sostegno per  Vittorio Sgarbi. Il matrimonio più volte annunciato con Sabrina Colle di fatto viene bloccato in attesa di una perizia medica. La giudice, infatti, ha rigettato in parte la richiesta della figlia Evelina “per quanto concerne la cura, la salute e l’ordinaria gestione patrimoniale” apparendo “in grado di gestire dette situazioni con il supporto della compagine familiare che lo sostiene e lo coadiuva per sua volontà”. È quanto si legge nel provvedimento della giudice del tribunale di Roma, di cui  Repubblica  è in possesso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

la giudice blocca il matrimonio e chiede una perizia medica per vittorio sgarbi

© Metropolitanmagazine.it - La giudice blocca il matrimonio e chiede una perizia medica per Vittorio Sgarbi

Leggi anche: “Non può farlo”. Vittorio Sgarbi, arriva lo stop del giudice: “Disposta una perizia medica”

Leggi anche: Vittorio Sgarbi: il giudice dice no all’amministratore di sostegno ma dispone una super perizia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Vittorio Sgarbi, la giudice blocca il matrimonio e chiede una perizia medica; Vittorio Sgarbi non avrà un amministratore di sostegno. Ma la giudice blocca il matrimonio, chiede una perizia medica; Vicenda Sgarbi: no al tutore, perizia medica, matrimonio sospeso; La giudice blocca le nozze di Sgarbi. E lui:“Ma sono depresso, non da interdire”.

giudice blocca matrimonio chiedeVittorio Sgarbi non avrà un amministratore di sostegno. Ma la giudice blocca il matrimonio, chiede una perizia medica - Sarà necessario valutare le capacità cognitive nella gestione degli affari economici e personali, dopo la richiesta della figlia Evelina, che ... msn.com

giudice blocca matrimonio chiedeLa giudice blocca il matrimonio e chiede una perizia medica per Vittorio Sgarbi - L'articolo La giudice blocca il matrimonio e chiede una perizia medica per Vittorio Sgarbi proviene da Metropolitan Magazine. msn.com

giudice blocca matrimonio chiedeIl Tribunale di Roma blocca il matrimonio di Vittorio Sgarbi: una perizia medica deciderà il suo futuro - Il Tribunale di Roma dispone una perizia sulle capacità decisionali di Vittorio Sgarbi, sospendendo nel frattempo il matrimonio e valutando la gestione del patrimonio. notizie.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.