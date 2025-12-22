Vittorio Sgarbi | il giudice dice no all’amministratore di sostegno ma dispone una super perizia

Il giudice ha stabilito che Vittorio Sgarbi al momento non ha bisogno di un amministratore di sostegno ma un medico dovrà fare una super perizia. Evelina è soddisfatta dell'esito: "Finalmente oggi è arrivato un primo importantissimo segnale che lascia ben sperare per quanto riguarda la salute di mio padre".

