Diana Canevarolo morta dopo l'aggressione davanti casa l'avvocato | Poco prima litigava con un uomo

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diana Canevarolo è deceduta dopo essere stata aggredita davanti alla sua abitazione a Torri di Quartesolo, Vicenza. Poco prima dell'aggressione, avrebbe avuto un litigio con un uomo dal forte accento veneto. La vicenda ha suscitato grande attenzione e si stanno ancora cercando dettagli e motivazioni dietro l'incidente.

Diana Canevarolo potrebbe aver discusso con un uomo dal forte accento veneto prima di essere trovata agonizzante nel cortile del palazzo nel quale viveva a Torri di Quartesolo (Vicenza). Secondo l'avvocato che segue la famiglia, un aiuto alle indagini potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Fanpage.it

diana canevarolo morta dopoDiana Canevarolo morta dopo l’aggressione davanti casa, l’avvocato: “Poco prima litigava con un uomo” - Diana Canevarolo potrebbe aver discusso con un uomo dal forte accento veneto prima di essere trovata agonizzante nel cortile del palazzo nel quale viveva ... fanpage.it

diana canevarolo morta dopoTrovata in una pozza di sangue nel cortile di casa: morta Diana Canevarolo dopo giorni di agonia - È Morta Diana Canevarolo: indagini a tutto campo tra telecamere, dispositivi digitali e appartamento sequestrato. notizie.it

Immagine generica

Il mistero della morte di Diana Canevarolo, si indaga per omicidio - Vita in diretta 11/12/2025

Video Il mistero della morte di Diana Canevarolo, si indaga per omicidio - Vita in diretta 11/12/2025