Diana Canevarolo morta dopo l'aggressione davanti casa l'avvocato | Poco prima litigava con un uomo

Diana Canevarolo è deceduta dopo essere stata aggredita davanti alla sua abitazione a Torri di Quartesolo, Vicenza. Poco prima dell'aggressione, avrebbe avuto un litigio con un uomo dal forte accento veneto. La vicenda ha suscitato grande attenzione e si stanno ancora cercando dettagli e motivazioni dietro l'incidente.

Diana Canevarolo potrebbe aver discusso con un uomo dal forte accento veneto prima di essere trovata agonizzante nel cortile del palazzo nel quale viveva a Torri di Quartesolo (Vicenza). Secondo l'avvocato che segue la famiglia, un aiuto alle indagini potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Il mistero della morte di Diana Canevarolo, si indaga per omicidio - Vita in diretta 11/12/2025

