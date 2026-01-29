Vitoria Guimarães-Moreirense venerdì 30 gennaio 2026 ore 21 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici I Conquistadores vogliono tornare a vincere
Questa sera alle 21:45 si gioca il match tra Vitoria Guimarães e Moreirense. I padroni di casa cercano di tornare alla vittoria dopo una serie di risultati deludenti in campionato, nonostante la vittoria in finale di Coppa di Lega contro lo Sporting Braga. I Conquistadores vogliono mettere fine a un digiuno di successi nei derby del Minho e dimostrare di essere ancora competitivi.
Nonostante la recente vittoria nella finale di Coppa di Lega contro lo Sporting Braga, il Vitoria Guimarães in campionato non ha vinto nessuno degli ultimi quattro derby del Minho. A parte i confronto contro gli Arsenalistas eterni rivali, non va dimenticato che anche le sfide con il Moreirense sono comunque molto sentite. Moreira de Cónegos. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Guimaraes-Moreirense: Diretta live e streaming gratisVitória Guimarães–Moreirense è una partita che promette equilibrio e intensità ... msn.com
Alejandro Marques è un venezuelano che ha giocato anche nella Juventus Under 23 Una sua doppietta trascina l’Estoril che batte 4-2 il Vitoria Guimaraes e si consolida a metà classifica in Portogallo C’è anche il calcio e non solo la formula 1 a Estoril facebook
