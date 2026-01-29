Vitoria Guimarães e Moreirense si preparano alla sfida di venerdì sera alle 21:45. I padroni di casa, reduci dalla vittoria in finale di Coppa di Lega contro lo Sporting Braga, cercano di ritrovare il successo anche in campionato. Dopo quattro derby consecutivi senza vittorie nel Minho, i Conquistadores vogliono tornare a sorridere e mettere in sicurezza i tre punti davanti al proprio pubblico.

Nonostante la recente vittoria nella finale di Coppa di Lega contro lo Sporting Braga, il Vitoria Guimarães in campionato non ha vinto nessuno degli ultimi quattro derby del Minho. A parte i confronto contro gli Arsenalistas eterni rivali, non va dimenticato che anche le sfide con il Moreirense sono comunque molto sentite. Moreira de Cónegos. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Vitoria Guimarães-Moreirense (venerdì 30 gennaio 2026 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici. I Conquistadores vogliono tornare a vincere

