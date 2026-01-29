Vitoria Guimarães-Moreirense venerdì 30 gennaio 2026 ore 21 | 45 | formazioni quote pronostici

Questa sera alle 21:45 il Vitoria Guimarães affronta la Moreirense in un match importante. Nonostante la vittoria in finale di Coppa di Lega contro lo Sporting Braga, la squadra di casa ha faticato in campionato. Nei ultimi quattro derby del Minho, il Guimarães non è mai riuscito a conquistare i tre punti. La squadra cerca punti per migliorare la classifica e ritrovare fiducia davanti ai propri tifosi.

Nonostante la recente vittoria nella finale di Coppa di Lega contro lo Sporting Braga, il Vitoria Guimarães in campionato non ha vinto nessuno degli ultimi quattro derby del Minho. A parte i confronto contro gli Arsenalistas eterni rivali, non va dimenticato che anche le sfide con il Moreirense sono comunque molto sentite. Moreira de Cónegos. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Vitoria Guimarães-Moreirense (venerdì 30 gennaio 2026 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici Approfondimenti su Vitoria Guimarães Moreirense Vitoria Guimarães-Nacional Madeira (venerdì 02 gennaio 2026 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici Vitoria Guimarães e Nacional Madeira si affrontano venerdì 2 gennaio 2026 alle 21:45 in una sfida valida per la Primeira Liga. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Vitoria Guimarães Moreirense Argomenti discussi: Luís Godinho for Tondela-Benfica as Pedro Ramalho takes Casa Pia-FC Porto; Vitória Guimarães vs Moreirense Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Liga Portugal 30-01-2026; Pronostico Vitoria Guimaraes - Moreirense FC - Quote & Statistiche - 1 febbraio 2026, Liga Portugal, Portogallo; Pronostico Guimaraes-Moreirense 30 Gennaio 2026: 20ª Giornata di Primeira Liga. Vitoria-Fiorentina, le probabili formazioni: viola a Guimarães, un punto per gli ottaviUltimo atto della phase league di Conference League per la Fiorentina, attesa dalla delicata trasferta in terra portoghese contro il Vitória Guimarães. L'obiettivo è chiaro: conquistare il pass ... tuttomercatoweb.com Vitória de Guimarães dá a volta ao dérbi minhoto e Charles agiganta-se para conquistar Taça da LigaO Vitória de Guimarães bateu o Braga, em Leiria, por 2-1 e conquistou a Taça da Liga. Os vimaranenses até estiveram em desvantagem no marcador, mas Samu e Ndoye (quem mais?!) deram a volta ao marcador ... jn.pt Alejandro Marques è un venezuelano che ha giocato anche nella Juventus Under 23 Una sua doppietta trascina l’Estoril che batte 4-2 il Vitoria Guimaraes e si consolida a metà classifica in Portogallo C’è anche il calcio e non solo la formula 1 a Estoril - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.