Vitoria Guimarães-Nacional Madeira venerdì 02 gennaio 2026 ore 21 | 45 | formazioni quote pronostici

Vitoria Guimarães e Nacional Madeira si affrontano venerdì 2 gennaio 2026 alle 21:45 in una sfida valida per la Primeira Liga. Dopo le recenti difficoltà del Vitoria e i risultati recenti del Nacional, questa partita potrebbe influenzare la classifica. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per un confronto equilibrato tra due squadre in cerca di continuità.

Dopo l'eliminazione dalla Coppa di Portogallo per mano dell'AVS SAD, il Vitoria Guimarães ha fatto solo un punto nelle successive due giornate di Primeira Liga, mentre il Nacional Madeira ha sfruttato il calendario favorevole per incamerare quattro punti nelle ultime due partite e prendere un piccolo margine di vantaggio in classifica sul terzultimo posto. Casa Pià e Vitoria Guimaraes pareggiano 0-0 Un risultato che lascia il Casa Pià in piena lotta per la salvezza ma ancora senza vittorie in casa Il Vitoria invece non riesce a decollare: non c'è per ora il cambio di marcia per sognare l'Europa Sempre tanta disco

