Virus Nipah può diventare il nuovo Covid? Cosa sappiamo su sintomi trasmissione e rischi

Il virus Nipah (NiV), trasmesso dai pipistrelli della frutta, è un patogeno con elevato potenziale epidemico. Considerato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità tra i virus più a rischio, presenta sintomi variabili, alta mortalità e la possibilità di focolai. In questa guida, analizziamo le caratteristiche del virus Nipah, i modi di trasmissione e i rischi associati, per comprendere meglio questa minaccia emergente.

Il virus Nipah (NiV), portato dai pipistrelli della frutta, è considerato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità uno dei patogeni più temuti: appartiene alla famiglia degli henipavirus a Rna, nota per l’elevata mortalità e il rischio di focolai epidemici. Dall’inizio del 2000, Nipah ha provocato episodi ricorrenti in Asia, principalmente in India e Bangladesh, con centinaia di casi documentati e tassi di mortalità che possono arrivare fino al 75%. I sintomi principali includono febbre alta, mal di testa, tosse, affaticamento e, nei casi più gravi, encefalite, insufficienza respiratoria e complicazioni neurologiche. 🔗 Leggi su Panorama.it

Virus Nipah, torna la paura in India: i sintomi della malattia che porta al coma in 48 oreIl virus Nipah, recentemente riscontrato nel Bengala occidentale, rappresenta una minaccia per la salute pubblica in India.

