Virus Nipah mortale e senza vaccino Matteo Bassetti | Non c' è cura mortalità tra il 40 e 75 percento e diffusione rapida

Il virus Nipah rappresenta una minaccia seria a causa della sua alta mortalità e dell'assenza di un vaccino disponibile. Secondo le ultime dichiarazioni di Matteo Bassetti, l'infezione può causare decessi tra il 40 e il 75 percento dei casi e si diffonde rapidamente. La situazione in India richiede attenzione e monitoraggio costante per limitare i rischi associati a questo virus pericoloso.

Allarme in India, nuove vittime del virus ad alto tasso di mortalità: chiuse scuole, uffici e trasporti pubblici

