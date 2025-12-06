Aggredita mentre correva su un sentiero e stuprata | 26enne arrestato per violenza e lesioni

Aggredita e poi violentata da un uomo che si era nascosto nella vegetazione di un sentiero ciclo-pedonabile. I carabinieri della compagnia di Cesenatico hanno arrestato un 26enne originario del Gambia con l’accusa di violenza sessuale aggravata e lesioni personali. Lo stupro è avvenuto a San Mauro Pascoli, in provincia di Forlì-Cesena. Venerdì mattina, la vittima stava correndo lungo un sentiero ciclo-pedonale quando è stata assalita. Dopo averla immobilizzata, l’uomo ha trascinato la ragazza in un’area appartata e l’ha violentata. Dopo la fuga dell’uomo, la vittima ha chiamato i carabinieri ed è stata soccorsa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Aggredita mentre correva su un sentiero e stuprata: 26enne arrestato per violenza e lesioni

