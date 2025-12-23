Enrico Varriale condannato a 7 mesi per minacce e lesioni a un’altra ex fidanzata | è la seconda condanna in un anno

Enrico Varriale, giornalista noto, è stato condannato a sette mesi di reclusione con pena sospesa per minacce e lesioni rivolte a un’ex fidanzata. Questa rappresenta la seconda condanna in un anno per il professionista, che si trova ora coinvolto in un procedimento giudiziario relativo a episodi di natura personale.

Condannato a 7 mesi e pena sospesa per il giornalista Enrico Varriale, accusato di minacce e lesioni nei confronti di una ex compagna. Il giudice monocratico di Roma, con la sentenza emessa lunedì mattina, ha riqualificato l’accusa di stalking in minacce punendo Varriale con il pagamento di una provvisionale da duemila euro nei confronti della parte civile. La procura aveva chiesto l’assoluzione per lo stalking e sei mesi per le lesioni. Inoltre, i fatti contestati risalgono al periodo fra dicembre 2021 e febbraio 2022. Enrico Varriale condannato a 7 mesi con pena sospesa. Il giornalista televisivo era già stato condannato lo scorso giugno a 10 mesi con pena sospesa, per le accuse di stalking e lesioni nei confronti di un’altra sua ex, «con condotte reiterate di minaccia e molestia avrebbe aggredito fisicamente la compagna in casa». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

