Violenta esplosione a Nola per rubare un bancomat | danni anche ai palazzi attorno

Da fanpage.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una forte esplosione ha distrutto un bancomat a Nola. L’esplosivo ha danneggiato anche una sala bingo vicina. Per fortuna, nessuno si è fatto male. I carabinieri stanno lavorando per capire chi c’è dietro questa intimidazione.

Una violenta esplosione ha sventrato un bancomat a Nola, danni anche ad una sala bingo di fianco. Nessun ferito, indagano i carabinieri.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Nola Esplosione

Saronno, esplosione al Bancomat nella notte, danni ingenti

Nella notte tra lunedì e martedì, a Saronno, si è verificata un’esplosione al Bancomat nella zona Retrostazione, causando ingenti danni.

Assalto ai bancomat di Nola e Giugliano con l’esplosivo: il prefetto convoca comitato per l’ordine pubblico

Questa notte, bande di criminali hanno fatto esplodere due bancomat a Nola e Giugliano.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Nola Esplosione

Argomenti discussi: Nola, esplosione nella notte: distrutto il bancomat del Monte dei Paschi di Siena.

Violenta esplosione a Nola per rubare un bancomat: danni anche ai palazzi attornoUna violenta esplosione attorno alle 3 di notte ha devastato il bancomat della Banca Monte dei Paschi di Siena in pieno centro a Nola, nel Napoletano. Un boato spaventoso, avvertito in diversi punti ... fanpage.it

Nola, esplosione nella notte: distrutto il bancomat del Monte dei PaschiNOLA - Un boato improvviso, nel cuore della notte, rompe il silenzio e sveglia un intero quartiere. Erano da poco passate le 3 quando una ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.