Violenta esplosione a Nola per rubare un bancomat | danni anche ai palazzi attorno

Una forte esplosione ha distrutto un bancomat a Nola. L’esplosivo ha danneggiato anche una sala bingo vicina. Per fortuna, nessuno si è fatto male. I carabinieri stanno lavorando per capire chi c’è dietro questa intimidazione.

Una violenta esplosione ha sventrato un bancomat a Nola, danni anche ad una sala bingo di fianco. Nessun ferito, indagano i carabinieri.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Nola Esplosione Saronno, esplosione al Bancomat nella notte, danni ingenti Nella notte tra lunedì e martedì, a Saronno, si è verificata un’esplosione al Bancomat nella zona Retrostazione, causando ingenti danni. Assalto ai bancomat di Nola e Giugliano con l’esplosivo: il prefetto convoca comitato per l’ordine pubblico Questa notte, bande di criminali hanno fatto esplodere due bancomat a Nola e Giugliano. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Nola Esplosione Argomenti discussi: Nola, esplosione nella notte: distrutto il bancomat del Monte dei Paschi di Siena. Violenta esplosione a Nola per rubare un bancomat: danni anche ai palazzi attornoUna violenta esplosione attorno alle 3 di notte ha devastato il bancomat della Banca Monte dei Paschi di Siena in pieno centro a Nola, nel Napoletano. Un boato spaventoso, avvertito in diversi punti ... fanpage.it Nola, esplosione nella notte: distrutto il bancomat del Monte dei PaschiNOLA - Un boato improvviso, nel cuore della notte, rompe il silenzio e sveglia un intero quartiere. Erano da poco passate le 3 quando una ... msn.com Paura nella notte a #Nola, dove intorno alle ore 3 una violenta esplosione ha distrutto il bancomat della Banca Monte dei Paschi di Siena. Il boato è stato avvertito in diverse zone della città e ha svegliato numerosi residenti. L’ordigno ha completamente devas - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.