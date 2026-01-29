Violazioni edilizie e sanitarie | intervento dei Carabinieri Forestali

I Carabinieri Forestali sono intervenuti in un’azienda commerciale per verificare le norme edilizie e sanitarie. Durante i controlli, hanno constatato alcune violazioni e hanno denunciato il titolare. L’operazione rientra in un’azione più ampia di prevenzione e repressione di reati legati all’urbanistica.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di urbanistica ed edilizia, i Carabinieri del Nucleo Forestale, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente il titolare di un’azienda commerciale. L’attività investigativa ha permesso di accertare che il responsabile dell’esercizio aveva realizzato, su un’area di circa 200 metri quadrati pertinente al locale, una copertura fissa e ancorata al pavimento, in assenza di titolo abilitativo. Alla luce delle irregolarità riscontrate, i militari hanno proceduto al sequestro dell’intera area e della struttura abusiva presente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

