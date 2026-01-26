I Carabinieri Forestali, in collaborazione con le forze territoriali, hanno condotto controlli mirati alla tutela ambientale. Durante le verifiche, sono state identificate e deferite due persone all’Autorità Giudiziaria per aver realizzato opere edili senza le necessarie autorizzazioni, contribuendo così alla prevenzione di reati contro il patrimonio naturale e paesaggistico.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri Forestali, in sinergia con l’Arma territoriale, hanno deferito in stato di libertà due persone all’Autorità Giudiziaria competente per la realizzazione di opere edili in assenza di autorizzazione. L’attività investigativa ha permesso di accertare che un uomo, titolare di un fondo, e il proprietario di un escavatore avevano realizzato una pista in terra battuta di circa 150 metri in un’area sottoposta a vincolo idrogeologico, ad alto rischio frane e ricadente all’interno di un sito di interesse comunitario, il tutto senza le necessarie autorizzazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Distrutte bellezze naturali: intervento dei Carabinieri Forestali

I sentieri di Roncà tra bellezze naturali, storiche e culturaliScopri i sentieri di Roncà, un percorso tra natura, storia e cultura.

Cani lasciati morire tra fame e sofferenza: doppio intervento dei Forestali nel CasertanoDurante le festività, i Carabinieri Forestali del Casertano hanno effettuato due interventi nel comprensorio matesino, trovando numerosi cani lasciati in condizioni di grave abbandono, affamati e sofferenti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Galeso e Mar Piccolo, Illegalità diffusa e istituzioni assenti. Le foto.

Questa terribile notizia mi ha sconvolto, famiglie distrutte, il dolore di queste due persone per averli portati ad un gesto così estremo…. Sono addolorato per quanto male e quanta sofferenza per questa vicenda facebook