Donald Trump è arrivato a Davos per partecipare al World Economic Forum, dove terrà un discorso e incontrerà leader europei. Al centro delle discussioni, la questione della presenza americana in Groenlandia, considerata strategicamente importante per la pace e la sicurezza globale. La visita si inserisce in un contesto di crescente attenzione internazionale verso le politiche degli Stati Uniti in regione.

Donald Trump è arrivato a Davos questa mattina per il suo discorso al World Economic Forum e per incontrare alcuni leader europei per discutere della questione che sta tormentando questo incontro: la conquista americana della Groenlandia. Ma ha fissato subito i termini della discussione: l'isola artica è strategica, fa parte del continente americano, l'America l'ha difesa durante la Seconda guerra mondiale e poi l'ha restituita alla Danimarca, che pure non aveva saputo difenderla, ma ora deve tornare all'America perché soltanto così si può difendere un avamposto tanto strategico e concupito da Russia e Cina. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Trump a Davos: "Gli Stati Uniti chiedono solo un grande pezzo di ghiaccio strategico per la pace e la sicurezza nel mondo"

Trump chiede "alla Nato un grande pezzo di ghiaccio che è strategico per la pace e la sicurezza nel mondo"Donald Trump ha recentemente richiesto alla NATO un intervento strategico riguardante un importante pezzo di ghiaccio, sottolineando il suo ruolo nella stabilità globale.

Trump rilancia la Dottrina Monroe: il Venezuela costretto a scegliere solo gli Stati UnitiL'amministrazione Trump rinnovata l'interesse per la Dottrina Monroe, con particolare attenzione al Venezuela.

Trump a Davos: Solo gli USA possono mettere al sicuro la GroenlandiaAGI - Sono lieto di tornare qui, nella bella Davos, per incontrare tanti amici e qualche nemico. Con questa battuta il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha iniziato il suo intervento al Fo ... msn.com

Davos, Trump: «Sulla Groenlandia non userò la forza. Negoziati immediati per la sua acquisizione» . E sull'Europa: «Non va nella giusta direzione»La presidente della Commissione von der Leyen annuncia al Parlamento europeo 'massicci investimenti' dell'Europa in Groenlandia. L'Ue preferisce il dialogo con ... leggo.it

#Trump a #Davos: “L’Europa non sta andando nella direzione giusta” - facebook.com facebook

#TG2000 - Forum economico mondiale a #Davos. #Trump in ritardo per guasto all’ #AirForceOne #21gennano #Davos26 #Macron #vonderLeyen #economia #TV2000 @tg2000it x.com