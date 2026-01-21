Trump a Davos | Gli Stati Uniti chiedono solo un grande pezzo di ghiaccio strategico per la pace e la sicurezza nel mondo

Da ilfoglio.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump è arrivato a Davos per partecipare al World Economic Forum, dove terrà un discorso e incontrerà leader europei. Al centro delle discussioni, la questione della presenza americana in Groenlandia, considerata strategicamente importante per la pace e la sicurezza globale. La visita si inserisce in un contesto di crescente attenzione internazionale verso le politiche degli Stati Uniti in regione.

Donald Trump è arrivato a Davos questa mattina per il suo discorso al World Economic Forum e per incontrare alcuni leader europei per discutere della questione che sta tormentando questo incontro: la conquista americana della Groenlandia.    Ma ha fissato subito i termini della discussione: l'isola artica è strategica, fa parte del continente americano, l'America l'ha difesa durante la Seconda guerra mondiale e poi l'ha restituita alla Danimarca, che pure non aveva saputo difenderla, ma ora deve tornare all'America perché soltanto così si può difendere un avamposto tanto strategico e concupito da Russia e Cina. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

trump a davos gli stati uniti chiedono solo un grande pezzo di ghiaccio strategico per la pace e la sicurezza nel mondo

© Ilfoglio.it - Trump a Davos: "Gli Stati Uniti chiedono solo un grande pezzo di ghiaccio strategico per la pace e la sicurezza nel mondo"

Trump chiede "alla Nato un grande pezzo di ghiaccio che è strategico per la pace e la sicurezza nel mondo"Donald Trump ha recentemente richiesto alla NATO un intervento strategico riguardante un importante pezzo di ghiaccio, sottolineando il suo ruolo nella stabilità globale.

Trump rilancia la Dottrina Monroe: il Venezuela costretto a scegliere solo gli Stati UnitiL'amministrazione Trump rinnovata l'interesse per la Dottrina Monroe, con particolare attenzione al Venezuela.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Trump arriva a Davos pronto allo scontro con l’Ue. Focus su Groenlandia e dazi; Così l'America di Trump invade il World Economic Forum di Davos; Anche il Forum di Davos è diventato a forma di Trump; Trump a Davos, i grandi della finanza (a partire da Larry Fink) cercano una mediazione sulla Groenlandia.

trump a davos gliTrump a Davos: Solo gli USA possono mettere al sicuro la GroenlandiaAGI - Sono lieto di tornare qui, nella bella Davos, per incontrare tanti amici e qualche nemico. Con questa battuta il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha iniziato il suo intervento al Fo ... msn.com

Davos, Trump: «Sulla Groenlandia non userò la forza. Negoziati immediati per la sua acquisizione» . E sull'Europa: «Non va nella giusta direzione»La presidente della Commissione von der Leyen annuncia al Parlamento europeo 'massicci investimenti' dell'Europa in Groenlandia. L'Ue preferisce il dialogo con ... leggo.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.