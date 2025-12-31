La crescente capacità della Forza Missilistica cinese di lanciare missili balistici antinave rappresenta una nuova sfida per la sicurezza degli Stati Uniti. Con l’uso di tecnologia avanzata, la PLA può ora raggiungere le coste occidentali americane, sollevando preoccupazioni strategiche e di difesa. Questo sviluppo evidenzia l’evoluzione del panorama militare internazionale e la necessità di monitorare attentamente le dinamiche tra le potenze mondiali.

La PLA Rocket Force, ossia la Forza Missilistica dell'Esercito Popolare di Liberazione (PLA) cinese, sta utilizzando un nuovo tipo di missili balistici antinave in grado di raggiungere la costa occidentale degli Stati Uniti. È questo l'ultimo allarme lanciato dal Pentagono in merito alle capacità militari della Cina che fa luce sul DF-27, un sistema sviluppato da Pechino che, secondo il rapporto annuale del Dipartimento della Difesa al Congresso Usa, avrebbe una portata stimata tra i 5.000 e gli 8.000 chilometri. Per la prima volta, una rappresentazione grafica ufficiale ha confermato pubblicamente che questo missile copre l'intera regione indo-pacifica e ampie porzioni del territorio statunitense, segnando un salto qualitativo nella postura strategica cinese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Siamo nel mirino dei super missili cinesi": cosa rischiano gli Stati Uniti

Leggi anche: Gli Stati Uniti accusano Alibaba. Supporto tecnologico alle operazioni militari cinesi

Leggi anche: Trump e Xi si incontrano ma su TikTok nessun accordo: perché gli Stati Uniti rischiano di perdere l’app

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Siamo nel mirino dei super missili cinesi: cosa rischiano gli Stati Uniti; Missili russi Oreshnik in Bielorussia: la mappa nascosta delle basi Nato nel mirino di Mosca VIDEO.

"Siamo nel mirino dei super missili cinesi": cosa rischiano gli Stati Uniti - Il Pentagono ha lanciato un preoccupante allarme: i nuovi missili balistici antinave cinesi possono raggiungere anche la costa Usa. ilgiornale.it