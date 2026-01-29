Vinatzer si ritrova in slalom e centra l’obiettivo Borsotti ritrova la Top-10 ma troppo tardi per l’Olimpiade

La doppia notturna di Schladming si è conclusa lasciando poche certezze agli atleti italiani. Vinatzer ha fatto una bella gara in slalom e ha centrato l’obiettivo, mentre Borsotti ha ritrovato la Top-10, ma ormai troppo tardi per conquistare un biglietto per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La stagione di gigante e slalom si ferma qui, e ora i protagonisti si concentrano sui prossimi appuntamenti olimpici.

La doppia notturna di Schladming chiude le porte per il momento della Coppa del Mondo a gigantisti e slalomisti, che cominceranno a pensare solo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Proprio in vista dell'evento olimpico, Alex Vinatzer ha ottenuto un risultato per lui fondamentale nello slalom di ieri, visto che il settimo posto ottenuto in rimonta gli ha permesso di entrare nel secondo sottogruppo di merito e dunque potrà partire con un pettorale tra l'8 e il 15 nello slalom delle Olimpiadi. Quella di stasera era davvero l'ultima occasione per l'altoatesino ed è riuscito a sfruttarla anche se con un po' di fatica.

