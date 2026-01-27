LIVE Sci alpino Gigante Schladming 2026 in DIRETTA | Vinatzer altra occasione persa! Borsotti in top 10

Gigante di Schladming, ancora una volta Vinatzer non riesce a sfruttare la pista. Il suo tempo non basta e si ferma fuori dalla top 10. Borsotti, invece, fa bene, entra nei primi dieci e si posiziona a metà classifica. Il tedesco Gratz perde molto e scende dietro, a oltre un secondo dalla vetta. La gara si fa interessante, ma Vinatzer continua a deludere.

CLICCA QUI PER AGGIORN ARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 21.49: Perde tantissimo anche il tedesco Gratz, va dietro a Borsotti, è nono a 1?24 dalla testa. Elezi Cannaferina è sul podio e bene ha fatto la Federazione francese ad attendere per l’ultima convocazione. Lui a Bormio deve andare. Ora Meillard 21.48: Gratz all’intermedio ha 21 centesimi di ritardo 21.47: delusione nel pubblico austriaco con Schwarz che non va oltre il sesto posto a 99 centesimi dalla testa. Non è ancora lo Schwarz esplosivo di un paio di anni fa. Ora Gratz 21.46: Schwarz all’intermedio ha 41 centesimi di ritardo 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

La gara di Schladming, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026, si svolge in diretta.

Questa guida fornisce aggiornamenti sulla gara di sci alpino in corso a Schladming, parte della Coppa del Mondo 2025-2026.

