Pagelle gigante Val d’Isere 2025 | Meillard si ritrova sorpresa Aerni Vinatzer ancora in Top-10

Le pagelle del gigante maschile di Val d'Isère 2025 offrono un quadro dettagliato delle prestazioni dei protagonisti, tra conferme e sorprese. Meillard si riprende, mentre Aerni sorprende positivamente. Vinatzer si conferma tra i migliori. Analizziamo i risultati e le valutazioni dei principali atleti in questa tappa cruciale della stagione.

PAGELLE GIGANTE MASCHILE VAL D’ISERE 2025. Loic Meillard 9: era sicuramente stato tra i più deludenti in questo avvio di stagione. Una vittoria, arrivata recuperando quattro posizioni, che serve allo svizzero a ritrovarsi e che può segnare una svolta. Si sblocca tra le porte larghe e domani c’è uno slalom dove può ancora essere protagonista. Luca Aerni 8,5: la grandissima sorpresa della giornata. Si tratta del secondo podio della carriera in Coppa del Mondo, il primo in gigante dopo una rimonta pazzesca nella seconda manche. Undici posizioni rimontate e anche l’onore di concludere davanti ad un illustre connazionale come Marco Odermatt. Oasport.it

