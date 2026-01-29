Villanterio auto ribaltata nel fosso | gravissima donna 61enne di Belgioioso

Questa mattina a Villanterio, un’auto è finita nel fossato che corre lungo la strada. A bordo c’era una donna di 61 anni di Belgioioso, che è rimasta gravemente ferita. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma le condizioni della donna sono apparse molto serie fin da subito. La polizia ha avviato le indagini per capire come sia successo l’incidente.

Villanterio (Pavia), 29 gennaio 2026 - L'automobile si è ribaltata nel fossato che costeggia la strada. Sono gravi le conseguenze dell'incidente, successo poco dopo le 15 di oggi, giovedì 28 gennaio, nel territorio comunale di Villanterio, in prossimità dell'incrocio tra la ex Statale 412 e la strada vicinale Cascina Nuova. A bordo dell'auto, una Renault Megane, viaggiava una coppia di coniugi di Belgioioso. Il marito, che era alla guida dell'auto, 62enne, è stato trasportato con l'ambulanza in codice giallo all'Humanitas di Rozzano. Più gravi le condizioni della moglie, 61enne, trovata dai soccorritori priva di conoscenza, rianimata a intubata sul posto, trasferita con l' elisoccorso in codice rosso al San Matteo di Pavia, dov'è stata ricoverata con prognosi riservata, in pericolo di vita.

