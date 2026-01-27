Vigili del Fuoco Bellizzi lascia il comando | arriva Rilievi

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino sta per subire un cambiamento nella guida, con l’uscita di Bellizzi e l’arrivo di Rilievi. Questo passaggio rappresenta un momento importante per l’istituzione, che si prepara a rinnovare la propria leadership nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti, nel contesto di un processo di continuità e stabilità istituzionale.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino si prepara a vivere un importante momento istituzionale con il cambio al vertice del Comando, in programma il 2 febbraio 2026. Il passaggio di consegne avverrà tra l'ing. Mario Bellizzi, Comandante reggente dal giugno 2025, e l'arch. Alessandra Rilievi, attualmente Comandante dei Vigili del Fuoco di Frosinone. All'ing. Mario Bellizzi va il ringraziamento dell'Amministrazione e del personale tutto per il lavoro svolto in questi mesi alla guida del Comando di Avellino, caratterizzati da impegno, professionalità e spirito di servizio.

