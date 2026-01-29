VIDEO | Manuela Bianchi arriva in procura convocata dal pubblico ministero | Sono prontissima

Manuela Bianchi si presenta in tribunale a Rimini, accompagnata dal suo avvocato e dal criminalista, pronta a rispondere alle domande del pubblico ministero. Arrivata intorno alle 15, la nuora di Pierina Paganelli è sotto i riflettori dopo il tragico omicidio avvenuto la notte del 3 ottobre. La donna si dice

E' arrivata in Tribunale intorno alle 15, accompagnata dal criminalista Davide Barzan e dall'avvocato Nunzia Barzan, Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli, la donna uccisa a Rimini la notte del 3 ottobre 2023, che è stata convocata in Procura. Ai giornalisti che l'attendevano davanti al.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

