Omicidio di Pierina Paganelli Manuela Bianchi convocata a sorpresa in Procura

Questa mattina Manuela Bianchi è arrivata in Procura a Rimini senza preavviso. La donna, nuora della vittima uccisa la notte del 3 ottobre, è stata chiamata a rispondere a alcune domande. La sua convocazione a sorpresa ha sorpreso tutti, ma non ci sono ancora dettagli su cosa si aspetti da lei. La procura intanto prosegue le indagini sull’omicidio di Pierina Paganelli.

La nuora della vittima è indagata per favoreggiamento nei confronti dell'uomo accusato di aver ucciso la suocera, Louis Dassilva Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli, la donna uccisa a Rimini la notte del 3 ottobre 2023, è stata convocata per il pomeriggio, alle 14.30, in Procura con la sua avvocata Nunzia Barzan. Bianchi, che nel pool difensivo ha anche il consulente Davide Barzan, è indagata dal 4 marzo del 2025 per favoreggiamento nei confronti dell'uomo accusato di aver ucciso la suocera, Louis Dassilva. Con l'imputato la donna ha avuto una relazione extraconiugale ed è anche colei che la mattina del 4 ottobre 2023 scoprì nel vano scale del garage di via del Ciclamino il corpo senza vita di Pierina.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Pierina Paganelli

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Rimini, delitto di Pierina Paganelli, l'arrivo di Manuela Bianchi in tribunale

Ultime notizie su Pierina Paganelli

Argomenti discussi: Il processo per l’omicidio di Pierina. Le amiche di Manuela interrogate sulla relazione tra lei e Dassilva; Delitto Pierina, ricostruita la relazione tra la nuora Manuela Bianchi e Louis Dassilva. Il racconto delle amiche: Lo definiva il suo respiro, voleva andare in Africa con lui; Omicidio Paganelli, in aula ricostruita la relazione tra la nuora e l'imputato Dassilva; Omicidio Paganelli, fissata l’udienza sul riesame della custodia cautelare di Louis Dassilva.

Pierina Paganelli, le amiche di Manuela ricostruiscono la relazione con Dassilva: Da 2 anni è una donna distruttaLe amiche di Manuela Bianchi sono state chiamate a testimoniare in aula di Tribunale per ricostruire la relazione extraconiugale tra la donna e Louis Dassilva ... fanpage.it

Delitto Pierina Paganelli, oggi in aula i consulenti sui passaggi davanti alla Cam3RIMINI. Riprende oggi, con l’ottava udienza, il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 con 29 coltellate in ... corriereromagna.it

Cronaca. Rimini, omicidio Pierina Paganelli: fissata a marzo l'audizione di Dassilva in Corte d'Assise facebook