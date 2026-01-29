Omicidio di Pierina Paganelli Manuela Bianchi convocata a sorpresa in Procura

Questa mattina Manuela Bianchi è arrivata in Procura a Rimini senza preavviso. La donna, nuora della vittima uccisa la notte del 3 ottobre, è stata chiamata a rispondere a alcune domande. La sua convocazione a sorpresa ha sorpreso tutti, ma non ci sono ancora dettagli su cosa si aspetti da lei. La procura intanto prosegue le indagini sull’omicidio di Pierina Paganelli.

La nuora della vittima è indagata per favoreggiamento nei confronti dell'uomo accusato di aver ucciso la suocera, Louis Dassilva Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli, la donna uccisa a Rimini la notte del 3 ottobre 2023, è stata convocata per il pomeriggio, alle 14.30, in Procura con la sua avvocata Nunzia Barzan. Bianchi, che nel pool difensivo ha anche il consulente Davide Barzan, è indagata dal 4 marzo del 2025 per favoreggiamento nei confronti dell'uomo accusato di aver ucciso la suocera, Louis Dassilva. Con l'imputato la donna ha avuto una relazione extraconiugale ed è anche colei che la mattina del 4 ottobre 2023 scoprì nel vano scale del garage di via del Ciclamino il corpo senza vita di Pierina.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

