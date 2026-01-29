Caso Pierina Manuela convocata in Procura | Sono prontissima Il video
Manuela si presenta in Procura e dice di essere pronta a raccontare tutto. La donna, nuora dell’anziana trovata morta a Rimini, si presenta accompagnata dal consulente Davide Barzan. La sua testimonianza potrebbe essere decisiva per chiarire cosa sia successo quella notte.
La nuora dell'anziana uccisa a Rimini la notte del 3 ottobre 2023 accompagnata dal consulente Davide Barzan. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
