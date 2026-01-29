VIDEO | Rixi alla frana di Arenzano | Strada riapre a fine febbraio poi via alla paramassi

Durante un sopralluogo, il viceministro Edoardo Rixi ha annunciato che la strada Aurelia ad Arenzano dovrebbe riaprire entro fine febbraio. La carreggiata è ancora chiusa dopo la frana di domenica scorsa, ma i lavori di messa in sicurezza sono in corso e si prevede che la strada possa essere riaperta a breve. Poi si procederà con la rimozione della massa di terra e sassi che ha causato il distacco.

