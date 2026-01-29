Questa mattina si sono svolti due sit-in davanti al Comune e alla Prefettura di Foggia. I lavoratori e i rappresentanti sindacali hanno manifestato con bandiere, striscioni e fumogeni, chiedendo risposte sulla situazione delle Fonderie Pisano. La mobilitazione continua, mentre le istituzioni ascoltano le richieste.

Tempo di lettura: < 1 minuto Prima sotto al Comune con bandiere e striscioni e fumogeni, poi sotto la Prefettura. Al Sindaco e al massimo rappresentante del governo in provincia di Salerno, i lavoratori delle Fonderie Pisano di Salerno tornano a chiedere quanto da 10 anni è la domanda cruciale attorno al destino delle stabilimento industriale situato in Viale degli etruschi a Fratte, al centro di una lunga battaglia che accusa l’attività produttiva di aver inquinato il quartiere. Dopo la sentenza della commissione europea che ha sancito il diritto alla salute dei cittadini, è il momento decisivo di dare una risposta al quesito: delocalizzare sì, ma dove? Presenti anche i rappresentanti sindacali della Cgil che hanno manifestato sotto i portici con la segretaria Francesca D’Elia e il segretario provinciale della funzione pubblica Antonio Capezzuto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

VIDEO/ Fonderie Pisano, l'ultima fermata prima di…Foggia

Il 18 febbraio si è svolta la prima riunione della Conferenza di servizi per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alle Fonderie Pisano.

Le Fonderie Pisano in Irpinia sono al centro di un acceso dibattito riguardo al loro insediamento nella Media Valle del Calore.

