Fonderie Pisano in Irpinia perplessità di Alaia e tavolo in Prefettura

Le Fonderie Pisano in Irpinia sono al centro di un acceso dibattito riguardo al loro insediamento nella Media Valle del Calore. La questione, che coinvolge diverse posizioni, è stata al centro di confronti e discussioni ufficiali, tra cui un tavolo in Prefettura. In questo contesto, è importante analizzare con attenzione gli aspetti ambientali, economici e sociali legati a questa realtà industriale.

Tempo di lettura: 2 minuti In relazione alla questione insediamento delle Fonderie Pisano nella Media Valle del Calore, che sta suscitando – su più fronti- un dibattito molto acceso, vorrei poter esprimere alcune considerazioni». È quanto scrive in una nota il consigliere irpino di Casa Riformista, Enzo Alaia. «Sono costantemente in contatto con alcuni Sindaci e amministratori della zona, vicino alle loro istanze e comprendo le loro perplessità riguardo alla possibilità di tale insediamento in un territorio di indubbio valore agricolo, ambientale e paesaggistico, che va – in ogni caso- rispettato e tutelato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Fonderie Pisano” in Irpinia, perplessità di Alaia e tavolo in Prefettura Leggi anche: Fonderie Pisano, un passo importante verso Avellino Leggi anche: ArcelorMittal di Luogosano: siglato l’accordo salva-lavoro con Fonderie Pisano Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Fonderie Pisano, Alaia: «Tutelare operai e istanze del territorio» - Il consigliere regionale di Italia Viva sullo stabilimento della Media Valle del Calore: «In contatto costante con sindaci e amministratori, comprendo le loro perplessità. orticalab.it

Irpinia, le eccellenze dell’agroalimentare contro l’arrivo delle Fonderie Pisano - Appello al Prefetto di Avellino da parte di numerose aziende vitivinicole e agrituristiche: «Sospendere subito l’insediamento a Luogosano per tutelare salute e produzioni DOCG» Il cuore agricolo della ... orticalab.it

Fonderie Pisano: slitta al 15 gennaio il vertice in Prefettura - Convocato in un primo momento per domani, martedì 23 dicembre, l'incontro è stato rinviato "per favorire la partecipazio ... corriereirpinia.it

Fonderie Pisano. “Nessun compromesso tra lavoro, salute e ambiente” #luogosano #fonderiepisano #lavoro #sicurezza #Cgil #Cisl #telenostra - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.